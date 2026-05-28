1779 – narodil sa írsky romantický básnik a hudobný skladateľ Thomas Moore.
1811 – vypukol požiar na Bratislavskom hrade. Požiar zničil hlavný palác, priľahlú budovu Nového paláca (Tereziánum) a vyše 70 domov v okolí.
1812 – Rusko a Turecko podpísali v Bukurešti mierovú zmluvu, ktorá ukončila šesťročnú vojnu.
1834 – uvedený bol srbský jazyk ako úradný jazyk v korešpondencii s tureckými vrchnosťami.
1871 – porážkou komunardov zanikla Parížska komúna, ktorá vznikla 18. 3. 1871 a bola prvou revolučnou robotníckou vládou.
1879 – sa narodil srbský matematik, astronóm a geofyzik Milutin Milanković, svetovo uznávaný vedec, tvorca najdokonalejšieho kalendára.
1884 – narodil sa politik Eduard Beneš, druhý prezident Československa.
1955 – otvorili Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave premiérou Hviezdoslavovej hry Herodes a Herodias.
1961 – rýchlik Orient Express, premávajúci medzi Parížom a Istanbulom, sa vydal na svoju poslednú cestu a po 78 rokoch ukončil svoju premávku.
1976 – spustená bola prevádzka na trati Belehrad – Bar. Výstavba trate s prerušeniami trvala od roku 1952.