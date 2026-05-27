V Kongresovom centre Master Novosadského veľtrhu sa dnes uskutočnilo stretnutie zástupcov Turistickej organizácie Vojvodiny so zástupcami lokálnych turistických organizácií, ktoré podporil rezortný Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo a cestovný ruch.
Toto stretnutie bolo príležitosťou na výmenu skúseností, plánov, informácií a na rozhovory o realizácii nadchádzajúcej turistickej sezóny, ako aj o spoločných programoch a projektoch v roku 2026, ktoré presahujú rámec destinačného turizmu. Pod týmito plánmi sa rozumie aj spoločné vystupovanie na veľtrhoch v krajine, v regióne, ako aj na svetovom trhu cestovného ruchu, uvádzajú v oznámení.
Pokrajinský tajomník pre hospodárstvo a cestovný ruch Nenad Ivanišević pri tejto príležitosti zdôraznil, že takéto stretnutia sú veľmi dôležité. Vyzdvihujú totiž jednotu a iniciatívu zameranú na komplexnejšiu prezentáciu AP Vojvodiny ako osobitného turistického celku v tomto priestore. Otvárajú tiež možnosti prepojenia s inými podobnými regiónmi s cieľom zvýšiť ponuku – a to nielen pokiaľ ide o množstvo obsahu, ale aj o zvyšovanie jeho kvality, aby zodpovedal štandardom domácich i zahraničných turistov a trhu.
Podľa jeho slov prvou najbližšou zastávkou na prezentáciu vojvodinského turistického potenciálu bude Podgorica, po ktorej sú v pláne aj Berlín a Ľubľana, čo sa schválilo už v predchádzajúcich mesiacoch.
Ivanišević osobitne zdôraznil potrebu, aby lokálne turistické organizácie vystupovali spoločne s rezortným pokrajinským sekretariátom a Turistickou organizáciou Vojvodiny na nadchádzajúcich podujatiach.
Pokiaľ ide o výzvy v cestovnom ruchu, pokrajinský tajomník podčiarkol, že Pokrajinský sekretariát otvorí v spolupráci s Hospodárskou komorou Vojvodiny, majiteľmi pohostinských či iných ubytovacích kapacít a s pracovníkmi v turizme tému jedného z najväčších problémov tohto sektora a sektora služieb – a tým je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
„V spolupráci s Národnou službou pre zamestnávanie sa takisto pozrieme na to, ako tento problém prekonať, a prípadne naplánujeme výraznejšie finančné prostriedky v niektorom z rozpočtových období na podporu zamestnávania v sektore pohostinstva a služieb,“ uzavrel.