Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová navštívila inovačné centrum spoločnosti Minth, kde mala príležitosť oboznámiť sa s najmodernejšími technologickými riešeniami a inováciami v oblasti robotiky a vyspelého priemyslu.
Mesarovićová pri tejto príležitosti zdôraznila, že to, čo bolo dnes predstavené, ukazuje, ako bude vyzerať budúcnosť prichádzajúca do Srbska. Zároveň podčiarkla, že naša krajina vstupuje do novej fázy technologického a priemyselného rozvoja. Pripomenula tiež slová prezidenta republiky Aleksandra Vučića, že Srbsko bude prvou krajinou v Európe, ktorá bude vyrábať humanoidných robotov, a že takáto výroba sa v našej krajine spustí už za menej ako dva mesiace.
Podľa jej slov je obzvlášť dôležité, že mladí ľudia z našej krajiny dnes v Číne získavajú nové vedomosti a skúsenosti, ktoré budú v budúcnosti základom pre ďalší rozvoj moderného a technologicky silného Srbska.
„Svet sa rýchlo mení, a preto je dôležité, aby Srbsko kráčalo ruka v ruke s najvyspelejšími technológiami, robotikou a inováciami, ktoré formujú budúcnosť. Vedomosti, inovácie a nové technológie sú základom každého úspešného štátu,“ zdôraznila ministerka.