V Pekingu bolo včera za prítomnosti prezidenta Srbska Aleksandra Vučića a prezidenta Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchinga podpísaných viacero dokumentov o spolupráci medzi Srbskom a Čínou v mnohých oblastiach.
Pri tejto príležitosti Vučić a Si podpísali spoločné vyhlásenie o kontinuálnej podpore a budovaní spoločenstva Srbska a Číny so spoločnou budúcnosťou v novej ére a spoločné vyhlásenie o spoločnom napredovaní pri implementácii štyroch globálnych iniciatív.
Srbsko a Čína podpísali Zmluvu o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach a Memorandum o porozumení medzi vládou Srbska a vládou Číny o spoločnej podpore spolupráce v rámci Globálnej bezpečnostnej iniciatívy.
Medzi podpísanými dokumentmi je aj Memorandum o porozumení medzi Úradom pre informačné technológie a elektronickú správu vlády Srbska a Národnou komisiou pre rozvoj a reformu Číny o posilnení spolupráce v oblasti umelej inteligencie.
Podpísali tiež Program spolupráce v oblasti vzdelávania medzi Ministerstvom školstva Srbska a Ministerstvom školstva Číny na obdobie rokov 2026 – 2030, ako aj Memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti životného prostredia medzi Ministerstvom ochrany životného prostredia Srbska a Ministerstvom ekológie a životného prostredia Číny.