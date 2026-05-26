Ministerka pre ochranu životného prostredia Sara Pavkovová pre RTS uviedla, že s Čínou boli podpísané dve kľúčové dohody. Prvá sa týka ďalšej spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia so zameraním na skúsenosti Číny v boji proti znečisťovaniu ovzdušia a v odpadovom hospodárstve, kým druhá zahŕňa takzvaný zelený konsenzus.
„Ide o nový termín, ktorý sa pokúsi zapojiť všetko, čo sa týka inteligentných riešení,“ uviedla Pavkovová.
Ministerka zároveň avizovala pilotný projekt, ktorým by sa mal riešiť problém farmaceutického odpadu.
„Od septembra budeme zatiaľ testovať tri lokality, kde budú môcť občania úplne bezplatne odovzdať nevyužité lieky,“ uviedla.
Dodala, že lekárne budú tento odpad preberať a dočasne skladovať, pričom následne bude zlikvidovaný v súlade so zákonom. Zároveň poukázala na to, že doterajšia prax bola neadekvátna a škodlivá pre životné prostredie.