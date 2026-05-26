Dobrým úvodom do medzinárodných futbalových súťaží, ktoré tohto roku v každom prípade poznačia nadchádzajúci Mundial v USA, Mexiku a Kanade, sú aj Majstrovstvá Európy hráčov do 17 rokov (UEFA Euro 17), ktoré prebiehajú v Estónsku.
Turnaj odštartoval v pondelok a česť otvoriť ho mali Chorvátsko a Belgicko. V prvom stretnutí podujatia triumfovali mladí Belgičania výsledkom 2 : 0. V druhom zápase skupiny A Španielsko, rovnako v pondelok, ale vo večernom termíne, výsledkom 4 : 1 deklasovalo hostiteľa, ktorý je outsiderom skupiny a celého šampionátu.
V skupine B sú zápasy prvého kola na programe v utorok. Najprv sa stretnú Taliansko s Francúzskom a neskôr aj Čierna Hora s Dánskom.
Uzavierame teda, že na podujatí aj tentoraz účasť má iba 8 tímov, čo je pre UEFA súťaže mladších generácií príznačné. V podstate to aj má význam – turnaj sa nerozptyľuje, zachováva si kvalitu a čo je najpodstatnejšie – na postup je potrebné vynaložiť obrovské úsilie.
Ako vidno, na podujatí nie je Srbsko, ktoré neuspalo v kvalifikácii. Naši najprv zvládli prvú fázu, v ktorej obsadili druhé miesto v skupine s prvým Tureckom, pričom Bosna a Hercegovina a Malta do druhého kola nepostúpili.
Následne boli formované nové skupiny, do ktorých boli zaradené prvé dve reprezentácie zo všetkých skupín prvého kola. V druhom kole bolo sedem skupín a iba ich víťazi sa kvalifikovali na záverečný turnaj v Estónsku.
V tejto konkurencii Srbsko v skupine s Belgickom, Švajčiarskom a Cyprom skončilo na druhom mieste práve za Belgickom, ktoré si vybojovalo postup. Avšak druhé miesto a získaných šesť bodov našej selekcii stačilo na to, aby postúpila na tohtoročné Majstrovstvá sveta hráčov do 17 rokov, ktoré sa v novembri a decembri odohrajú v Katare. Napriek tomu, že sme si nechali ujsť aktuálne podujatie v Estónsku, kvalifikáciu nemôžeme zhodnotiť ako úplne neúspešnú.
Keď sa vrátime k U17 majstrovstvám Európy, treba zdôrazniť, že sa skupinová fáza bude hrať do 1. júna. Semifinále je na programe 4. júna a finálový zápas o prvé miesto sa odohrá 7. júna.
Minuloročným víťazom zo šampionátu v Albánsku je Portugalsko, ale sa úradujúci šampión v tejto vekovej kategórii na šampionát nekvalifikoval, takže je jasné, že sa titulom ovenčí iná krajina.
Poslednou reprezentáciou, ktorej sa na U17 podujatí podarilo obhájiť titul, je Holandsko. Triumfovalo v rokoch 2018 a 2019 a predtým aj v rokoch 2011 a 2012. Pred Holandskom to vyšlo Španielom v rokoch 2007 a 2008. Naša reprezentácia na majstrovstvách hráčov do 17 rokov účasť má relatívne pravidelne. Od roku 2006, keď sa Srbsko stalo samostatným štátom, podarilo sa mu kvalifikovať osemkrát, pričom najväčším úspechom je postup do semifinále v rokoch 2022 a 2024.
V roku 2023 naši hrali vo štvrťfinále, ale tá edícia na záverečnom turnaji mala 16 tímov. Od minulého roka sa počet účinkujúcich znížil na 8, podobne ako je to na šampionáte do 19 rokov.
Najviac titulov má Španielsko, ktoré vyhralo deväťkrát, nasledujú Portugalsko, Nemecko a Holandsko. Zaujímavosťou je, že Srbsko malo česť organizovať tento turnaj v roku 2011. Zápasy sa vtedy hrali aj v Novom Sade, a to vrátane finále, v ktorom Holandsko porazilo Nemecko.