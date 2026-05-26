Včera sa v ZŠ maršala Tita v Padine konal Deň školy, ktorý prebiehal v príjemnej a radostnej atmosfére. Program otvoril riaditeľ školy Rastislav Ušiak, ktorý privítal všetkých prítomných hostí, rodičov, učiteľov a žiakov.
Počas kultúrneho programu deti recitovali básne, spievali piesne, hrali na hudobných nástrojoch a predviedli tanečné vystúpenia, za čo si vyslúžili veľký potlesk publika.
Na záver podujatia riaditeľ školy odovzdal diplomy najúspešnejším žiakom, ktorí svojou usilovnosťou a talentom postúpili až do republikových súťaží a úspešne reprezentovali školu. Diplom dostali: Dominik Sabo, Emília Šimeková, Boban Mitevski, Dávid Dišpiter, Leona Majdlenová, Tamara Kuľová, Amely Nemčeková, Anđela Čobaninová, Timea Tomanová a Tea Trnovská.