V dňoch 18. až 25. mája sa vo veľkej sále Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci uskutočnila časť programu 62. ročníka Festivalu ochotníckych divadiel Vojvodiny.
Diváci si v rámci festivalu mohli pozrieť predstavenia Kultúrneho centra Kula (Sumnja), Divadla Stevana Sremca z Crvenky (Iluzije), Divadla VHV z Báčskeho Petrovca (Prisahám na vlastnú mať!), Kultúrneho centra Pećinci (Sluškinje) a na záver včera večer muzikál gymnazistov z Rumy (Porodica Adams).
Druhá časť festivalu prebiehala v Báčskej Palanke, kde sa dnes aj končí a kde vyhlásia najúspešnejších ochotníkov. Predstavitelia Zväzu ochotníckej umeleckej tvorivosti Vojvodiny udelia ocenenia predstaveniam a jednotlivcom.
Tri najlepšie predstavenia sa zúčastnia 67. republikového festivalu, ktorý sa tradične koná v Kule od 12. do 20. júna.