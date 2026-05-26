V malej sále Zhromaždenia obce Báčska Palanka sa včera konali zasadnutia Obecného štábu pre mimoriadne situácie. Dôvodom bolo aktuálne dianie súvisiace s požiarom na mestskej skládke odpadu v Báčskej Palanke a potreba určiť ďalší postup príslušných služieb.
Na 9. mimoriadnom zasadnutí, ktorému predsedala zástupkyňa predsedu Obce Báčska Palanka a zástupkyňa veliteľa Obecného štábu pre mimoriadne situácie Tamara Pilipovićová, členovia štábu analyzovali situáciu vzniknutú po vypuknutí požiaru na skládke. Zároveň rokovali o opatreniach, ktoré je potrebné podniknúť v nasledujúcom období.
Vzhľadom na novovzniknutú situáciu Obecný štáb pre mimoriadne situácie intenzívne spolupracoval s Ministerstvom vnútra Republiky Srbsko, resp. so Sektorom pre mimoriadne situácie a Správou pre mimoriadne situácie v Novom Sade. Ich predstavitelia – Bojan Šumarunić, zástupca náčelníka Oddelenia pre civilnú ochranu a riadenie rizík, a Nikola Govorčin, inšpektor pre civilnú ochranu a riadenie rizík – počas dňa pobudli v Báčskej Palanke, obhliadli lokalitu mestskej skládky a zúčastnili sa aj na 10. mimoriadnom zasadnutí štábu.
Na 10. mimoriadnom zasadnutí, ktorému predsedal predseda Obce Báčska Palanka a veliteľ Obecného štábu pre mimoriadne situácie Branislav Šušnica, bola na základe posúdenia rizika a očakávaného ďalšieho vývoja prijatá záverečná správa. Štáb navrhol predsedovi obce vyhlásiť mimoriadnu situáciu na časti územia Obce Báčska Palanka, a to v oblasti obývaného miesta Báčska Palanka zasiahnutej požiarom – mestskej skládky.