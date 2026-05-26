Minister bez kresla poverený sledovaním stavu, navrhovaním opatrení a koordináciou aktivít v oblasti vzťahov s diaspórou Đorđe Milićević v rámci projektu a debaty Pravdou za Srbsko, ktorá sa konala v Bratislave, zdôraznil, že je mimoriadne dôležité zachovávať národnú identitu, najmä v náročných časoch, keď sa mnohí pokúšajú spochybňovať historické fakty.
Na debate sa zúčastnil veľvyslanec Srbska na Slovensku Aleksandar Nakić, ako aj poslanec strany HLAS-SD Michal Bartek.
Milićević zdôraznil význam debaty a projektu, pretože ide o príležitosť, aby príslušníci srbského národa žijúci mimo vlasti počuli fakty, ale zároveň aj sami prispeli k zachovaniu pravdy o Srbsku vo svete.
„Národ, ktorý chráni pravdu, predovšetkým chráni sám seba,“ povedal Milićević a dodal, že projekt nemôže byť odpoveďou len na jednu lož namierenú proti Srbsku, ale na komplexný negatívny prístup, ktorého cieľom je označiť celý srbský národ za genocídny. Zdôraznil, že srbský národ prešiel v 20. storočí najťažším utrpením, a uviedol, že namiesto úcty a pravdy dnes čelí pokusom predstaviť ho ako národ, ktorý by sa mal za niečo hanbiť.
Projekt a debata sa realizovali v mnohých európskych mestách a ako zdôraznil minister Milićević, boj za vlastnú historickú pravdu je dôležitý pre budúcnosť a generácie, ktoré prichádzajú.