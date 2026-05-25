Občania Srbska budú môcť odteraz elektronicky, prostredníctvom platformy eUprava, podávať žiadosti o získanie statusu energeticky zraniteľného odberateľa. Týmto sa proces uplatnenia práva na zľavu z účtov za elektrinu, zemný plyn alebo tepelnú energiu dodatočne zjednodušuje a urýchľuje, uviedla ministerka banského priemyslu a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová.
„Touto novou elektronickou službou sme občanom umožnili podať žiadosť o získanie statusu energeticky zraniteľného odberateľa najjednoduchším možným spôsobom, v priebehu niekoľkých minút, bez toho, aby museli chodiť k okienkam a na obecné úrady. Naším cieľom je, aby štát fungoval ako služba pre občanov a aby sme im uľahčili prístup k právam, ktoré im prislúchajú, s čo najmenším množstvom administratívy a straty času,“ vyhlásila ministerka.
Zavedením tejto služby pokračuje digitalizácia verejnej správy, ako aj zlepšovanie dostupnosti a ľahšieho získavania statusu energeticky zraniteľného odberateľa v Srbsku, uvádza sa v oznámení.
Status energeticky zraniteľného odberateľa umožňuje domácnostiam, ktoré spĺňajú predpísané podmienky, uplatniť si právo na zľavu z mesačných účtov za elektrinu, zemný plyn alebo tepelnú energiu vo výške 20 až 60 %.