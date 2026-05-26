Členka Mestskej rady pre šport Tatjana Medvedová otvorila Republikovú súťaž v atletike pre žiakov škôl pre vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Súťaž sa organizuje v rámci aktivít Združenia škôl pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením a tohtoročným hostiteľom je Nový Sad ako Európske mesto športu.
Na súťaži sa zúčastňuje 134 žiakov z 19 škôl z celého Srbska, ktorí súperia v atletických disciplínach – behu, vrhu guľou a skoku do diaľky.
Tatjana Medvedová vo svojom príhovore k účastníkom zdôraznila, že podpora inkluzívneho športu a vytváranie rovnakých príležitostí pre všetky deti patrí k prioritám Mesta Nový Sad.
„Sme hrdí na to, že Nový Sad je hostiteľom takejto významnej súťaže, ktorá propaguje šport, spolupatričnosť, toleranciu a rovnosť. Nový Sad aj tento rok potvrdil svoj status centra školského športu a dobrého hostiteľa významných športových podujatí, osobitne v roku, keď je nositeľom titulu Európske mesto športu na rok 2026. Počas tohto roku Nový Sad bude hostiteľom početných školských športových podujatí vrátane medziokresných súťaží, čím sa dodatočne potvrdzuje význam školského športu a rozvoja mládeže,“ uviedla Tatjana Medvedová.