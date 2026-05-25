Primátor Nového Sadu Žarko Mićin absolvoval pracovné stretnutie s predstaviteľmi mesta Ťi-nan v Čínskej ľudovej republike.
V rozhovore zdôraznili, že vzťahy medzi Srbskom a Čínou sú na najvyššej priateľskej úrovni, a to predovšetkým vďaka veľkému rešpektu a priateľstvu ich lídrov, prezidenta Vučića a prezidenta Si Ťin-pchinga. Primátor Mićin zdôraznil, že táto spolupráca sa premieta aj na lokálnu úroveň a že úzke väzby medzi mestami sú prirodzeným krokom k posilneniu týchto vzťahov a oceľového priateľstva.
Po prijatí si primátor spolu s Liou Čchiangom prezrel Operačné stredisko pre riadenie inteligentného mesta Ťi-nan, ako aj výstavu vo vestibule radnice, ktorá približuje správne chápanie výsledkov riadenia. Ide o expozíciu venovanú modernému modelu riadenia mesta, digitálnej samospráve, efektívnosti verejných služieb a spôsobu, akým sa meria úspešnosť práce mestskej správy.
Delegácia z Nového Sadu sa zúčastnila aj na slávnostnom zhromaždení, ktoré bolo usporiadané pri príležitosti Týždňa medzinárodnej spolupráce partnerských miest v Šan-tungu v rámci Siedmeho stretnutia miestnych lídrov Číny a krajín strednej a východnej Európy. Pri tejto príležitosti primátor navštívil aj výstavu To najlepšie z partnerských miest.