Pokrajinská vláda dnes vyčlenila 44,2 milióna dinárov na práce spojené s naliehavou sanáciou požiaru na mestskej skládke v Báčskej Palanke.
Obecný štáb pre mimoriadne situácie vyhlásil včera mimoriadnu situáciu na časti územia obce, ktorá zahŕňa mesto Báčska Palanka, a to na základe posúdenia rizík a monitorovania situácie v teréne, dôsledkom požiaru na mestskej skládke, ktorý vypukol v nedeľu v ranných hodinách.
Do akcie boli zapojené všetky príslušné zložky a situácia sa nepretržite monitoruje s cieľom úplného uhasenia požiaru, zabránenia prípadnému novému vzniku otvoreného ohňa a šírenia dymu, ako aj ohrozenia zdravia obyvateľstva.
Obec prostredníctvom Štábu pre mimoriadne situácie naďalej organizuje ochranu obyvateľstva a koordinuje postup všetkých príslušných služieb, uvádza sa v oznámení Pokrajinskej vlády.