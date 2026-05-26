Primátor Nového Sadu Žarko Mićin vystúpil na siedmej medzinárodnej konferencii Dialóg lokálnych lídrov Číny a krajín strednej a východnej Európy v Ťi-nane v Čínskej ľudovej republike.
„Zhromaždení tu v Ťi-nane, hlavnom meste provincie Šan-tung, máme príležitosť prostredníctvom partnerskej výmeny znalostí, skúseností a nápadov vytvárať možnosti pre ďalší hospodársky rozvoj našich miest a zlepšovanie kvality života našich občanov. Nový Sad je už po stáročia bodom, kde sa križujú obchodné cesty, stretávajú sa kultúry, tradície a myšlienky, čo z neho robí atraktívnu turistickú destináciu, ktorú ročne navštívi viac ako pol milióna turistov. V spolupráci so spoločnosťou Shandong Hi-Speed z hostiteľského mesta Ťi-nan budujeme most pre peších a cyklistov. Spolupráca Nového Sadu a početných čínskych miest je založená na priateľstve Srbska a Číny, pričom osobitnú silu týmto vzťahom dodávajú blízke vzťahy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a srbského prezidenta Aleksandra Vučića. Práve vďaka tomu bola podpísaná Dohoda o voľnom obchode, strategický dokument, ktorý srbskej ekonomike prináša množstvo benefitov.,“ uviedol primátor Mićin.
Vo svojom prejave zdôraznil, že v Novom Sade úspešne pôsobia dve čínske továrne – Lianbo a SHAC – čo svedčí o vysokom stupni dôvery a spolupráce.
„Nový Sad je otvorený novým investíciám vo všetkých oblastiach – od priemyslu a logistiky, cez informačné technológie a kreatívny priemysel, až po zelené technológie a udržateľné riešenia. Budujeme tri nové mosty, na čom sa podieľajú spoločnosti z Číny, a moderná rýchlostná železnica prispieva k lepšiemu prepojeniu nášho mesta s regiónom a Európou. Cieľom Nového Sadu je budovaním dlhodobých partnerstiev zabezpečiť udržateľný systém rozvoja a práve v tom vidíme silu tejto konferencie,“ povedal Mićin.