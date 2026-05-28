Prezident Srbska Aleksandar Vučić v Šanghaji uviedol, že je veľmi spokojný s doterajšími výsledkami svojej návštevy Číny, a poznamenal, že sa dosiahlo mnoho dôležitých dohôd a zmlúv v prospech srbského aj čínskeho ľudu.
Uviedol, že doteraz absolvoval viac ako 12 stretnutí s rôznymi spoločnosťami a čaká ho ešte päť ďalších, pričom zdôraznil, že ide o vynikajúce výsledky a že spolupráca medzi Srbskom a Čínou sa posilní a skvalitní.
„Preto som sem prišiel, aby som dokázal, že priateľstvo medzi našimi dvoma krajinami je pevné. Šanghaj ma očaril a, ak to tak môžem povedať, som plný emócií, keď vidím, ako sa mesto zmenilo od roku 1990, a najmä v posledných 15 rokoch a po 18. kongrese Komunistickej strany Číny. Blahoželám všetkým obyvateľom Šanghaja, pretože dnes je to jedno z najkrajších miest na svete,“ povedal Vučić a vyzval občanov Srbska, aby využili leteckú linku Belehrad – Šanghaj a toto mesto navštívili.
Zdôraznil, že v Číne je vidieť prácu, disciplínu, usilovnosť a odhodlanie. Taktiež poznamenal, že prezident Si Ťin-pching, ktorý predtým hovoril o tom, aká ťažká bola jeho cesta na post prezidenta Číny a lídra KS Číny, je človek z ľudu, absolútne skromný a oddaný svojmu národu.
„Pretože keď žijete ťažko, odložíte akúkoľvek aroganciu nabok. My dnes v Srbsku žijeme neporovnateľne lepšie, než ako žili oni donedávna a než ako sme my kedykoľvek v našej histórii žili. A preto táto arogancia, nanešťastie, rastie v každom z nás,“ povedal Vučić.