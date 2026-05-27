1464 – kráľ Matej I. Korvín vydal Zlatú bulu pre Bratislavu, v ktorej mestu potvrdil všetky privilégiá a výsady predchádzajúcich panovníkov.
1471 – na sneme v Kutnej Hore zvolili Vladislava II. za českého kráľa.
1564 – zomrel francúzsko-švajčiarsky náboženský reformátor, teológ a mysliteľ Ján Kalvín.
1703 – ruský cár Peter I. Veľký založil založil mesto Petrohrad (Sankt-Peterburg).
1840 – zomrel taliansky husľový virtuóz a hudobný skladateľ Niccolo Paganini.
1868 – narodil sa srbský spisovateľ Aleksa Šantić, autor antologických básní Ostajte ovdje, Emina, Veče na školju.
1927 – Tomáša G. Masaryka znovu zvolili za prezidenta ČSR.
1937 – po viac ako štyroch rokoch výstavby bol Golden Gate, jeden z najväčších mostov na svete, otvorený pre dopravu v San Franciscu a stal sa symbolom tohto mesta.
1975 – narodil sa Jamie Oliver, britský kuchár a televízny moderátor.
1997 – prezidenti Ruska a USA Boris Jeľcin a Bill Clinton podpísali dohodu o spolupráci medzi Severoatlantickou alianciou (NATO) a Ruskom, ktorá mala otvoriť cestu k rozširovaniu aliancie smerom na východ. NATO však tento dokument porušilo počas agresie proti JZR na jar 1999.