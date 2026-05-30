Svetoznáma metalová skupina Iron Maiden oslavuje 50 rokov existencie na scéne primeraným spôsobom. Do svetových kín (vrátane Belehradu) v máji prišiel netrpezlivo očakávaný dokumentárny film s názvom Iron Maiden: Burning Ambition. Režisér Malcolm Venville vo filme znázorňuje zaujímavú cestu tohto anglického bandu od samých jeho začiatkov v krčmách londýnskeho East Endu až po status jednej z najvplyvnejších metalových skupín v dejinách rockovej hudby.
Film trvá 106 minút a vyhýba sa štandardnému formátu rozhovorov so súčasnými a bývalými členmi. Namiesto toho materiál je založený na autentických audiokomentároch samotnej kapely, doplnených veľkým množstvom doteraz nezverejnených archívnych záberov, fotografií a videí. Vizuálnym spojivom celého filmu sú animované časti s ikonickým maskotom Eddiem, ktoré sú inšpirované obalmi albumov a ilustrujú jednotlivé obdobia skupiny.
Dokumentárny film Iron Maiden: Burning Ambition podrobne rozoberá nielen cestu k svetovej sláve tohto bandu v 80. rokoch, ale aj náročné obdobia v jeho dejinách. Otvorene sa hovorí o dočasnom odchode frontmana Brucea Dickinsona v 90. rokoch a období so spevákom Blazeom Bayleym, osobných bojoch niektorých členov skupiny, ako aj o konci spolupráce s bubeníkom Nickom McBrainom pre jeho zdravotné problémy.
Vo filme hovoria aj veľkí fanúšikovia Iron Maiden z radov svetoznámych umelcov a hudobníkov, ktorí potvrdzujú všeobecný kultúrny vplyv anglického bandu. Medzi nimi sú napr. oscarový herec Javier Bardem, Lars Ulrich (Metallica), Gene Simmons (Kiss), Tom Morello (ex Rage Against The Machine, Audioslave), Chuck D (Public Enemy) a ďalší.
V recenziách sa film hodnotí všeobecne pozitívne a opisuje sa ako elektrizujúci zážitok a vzácny darček pre verných fanúšikov, pričom sa vyzdvihuje nekompromisnosť kapely, ktorá nikdy nepodliehala hudobným trendom.
Iron Maiden majú v našej krajine osobitné postavenie a tunajšie obecenstvo malo príležitosť sledovať ich kariéru takmer od samých začiatkov. Prvýkrát koncertovali v Belehrade v roku 1981 so spevákom Paulom Di’Annom, keď v rámci festivalu na Hipodróme prezentovali prvé dva albumy Iron Maiden a Killers. Nasledovali ich veľké belehradské koncerty v rokoch 1984 (v rámci World Slavery Tour) a 1986, keď sa práve v belehradskej Hale Pionir začalo ich celosvetové turné a po prvýkrát predstavili skladby z albumu Somewhere in Time. Návrat do Belehradu po dlhých 21 rokoch sa udial roku 2007 v rámci turné A Matter of Life and Death a v hlavnom meste Srbska potom koncertovali aj v rokoch 2009, 2014 a 2022.
Belehradská premiéra celovečerného dokumentárneho filmu Iron Maiden: Burning Ambition sa konala 7. mája 2026 v kine Cineplexx. Hlavnou hviezdou večera bol Dennis Stratton, originálny gitarista prvej zostavy skupiny Iron Maiden, ktorý nahral kultový debutový album z roku 1980.
