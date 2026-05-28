Posledné májové číslo týždenníka je na ceste k čitateľom. Na titulnej strane je záber symbolického otvorenia Dní Petrovca 2026 vztýčením vlajok a petrovskou hymnou. Prílohou tohto čísla sú Obzory a v pravidelných rubrikách sú tiež zaujímavé príspevky.
V úvodnej rubrike Týždeň je prehľad aktivít prezidenta, píše sa aj o slávnostnej akadémii Dní Petrovca pomenovanej Svetlá k úspechom – kroky do budúcnosti a je tu aj riport zo zasadnutia Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.
V Kronike našich dní je uvedený rozhovor s predsedníčkou NRSNM Dušankou Petrákovou.
Na stranách rubriky Naše dediny sú uvedené udalosti z osláv Dní Petrovca, v Kovačici tiež v rámci osláv usporiadali kvetinový bazár, maškarný ples a gulašiádu. Váľanie májov zorganizovali v Pivnici a v Laliti, zatiaľ čo v Hajdušici usporiadali podujatie Svadobný večierok.
Rubrika Obyčajní ľudia a ich neobyčajné príbehy prináša rozhovor s maliarkou Máriou Pálikovou z Kysáča.
Kultúrna rubrika ponúka čítanie z koncertu zboru Musica viva a hostí, ako aj z výstavy Petrovské pohľady 18. V Galérii Zuzky Medveďovej vystavuje Marjan Karavla, o čom sa tiež píše v rubrike, ako aj o výročnom koncerte Klasov s hosťami v Starej Pazove. Tradičný program Ochotníci svojmu mestu odznel v Kovačici a v Hložanoch usporiadali k výročiu dediny prvý výtvarný tábor.
V prílohe Obzory si medziiným čitatelia nájdu príspevky o výstave kresieb a grafík v Múzeu súčasného umenia Vojvodiny, uvedené sú aj niektoré eseje Ivana Čičmanca, slovenského prozaika, básnika, publicistu, prekladateľa a je tu aj pokračovanie seriálu Slovenské hudobné alternatívy.
V rubrike Šport si čitatelia môžu prečítať o výsledkoch selenčských stolných tenistov, o Memoriálovom turnaji Jána Čániho-Janta v Petrovci a píše sa aj o ďalších športových podujatiach Dní Petrovca.
Na záverečnej obálke sú konfirmačné slávnosti v zboroch SEAVC v Srbsku.