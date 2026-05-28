Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč vypisujú výzvu na predkladanie nových skladieb na 45. ročník tohto celomenšinového podujatia. Festival sa uskutoční v tradičnom októbrovom termíne v Selenči. Organizátori vyzývajú skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby svojou tvorbou prispeli k zveľaďovaniu slovenskej hudobnej produkcie.
Záujemcovia môžu zasielať neobmedzený počet zatiaľ nezverejnených skladieb, pričom tie najúspešnejšie postúpia do finálového koncertu. Súťažné piesne získajú nárok na profesionálnu úpravu a hudobnú postprodukciu, pričom vybraní autori budú môcť aktívne spolupracovať so zvoleným hudobným producentom na finálnej podobe skladieb. Autori sú povinní doručiť materiály najneskôr do 15. júla 2026.
Texty skladieb a ich interpretácia musia byť v slovenskom jazyku. Súťažné skladby nesmú byť komerčne vydané ani verejne predvedené pred dňom konania festivalu. Trvanie skladby nesmie presiahnuť dĺžku 4 minút.
Materiály je možné zasielať poštou na adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov alebo elektronicky na e-mail: ustavprekulturu@gmail.com.
Viac informácií možno získať na webovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Zdroj: ÚKVS