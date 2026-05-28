Dnes predpoludním redakciu Hlasu ľudu navštívili škôlkari z Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci.
Skupina predškolákov Slniečka so svojimi vychovávateľkami Alenkou Pavelovou a Danušou Nímetovou sa prišli zoznámiť s prácou vydávania slovenských časopisov a novín.
V redakčnej miestnosti ich privítali novinári a deti zoznámili s prácou na tvorbe nielen týždenníka Hlas ľudu, ale aj ďalších periodík mládežníckeho časopisu Vzlet a ich veku najbližšej Zorničky.
V ďalšej časti grafická redaktorka deti zaujala aj názorným ukázaním, ako tvorí prílohu pre najmenších Mravec a aké všetko tam úlohy kladie pre deti, aby ich mohli zdolať alebo dotvoriť či dokresliť.
Na záver všetkým prítomným budúcim školákom na pamiatku rozdelili najnovšie číslo detského časopisu Zornička.