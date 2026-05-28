Predseda vlády Srbska Đuro Macut sa včera stretol s dekanmi fakúlt zo skupiny prírodovedných a matematických vied, dekanmi pedagogických fakúlt a riaditeľmi Ústavu pre zdokonaľovanie vzdelávania a výchovy a Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy.
Na stretnutí sa diskutovalo o plánoch a programoch výučby, štandardoch dosiahnutých výsledkov a zaťažení žiakov, ako aj o spôsoboch, ako zvýšiť záujem budúcich študentov o učiteľské povolania.
Premiér zdôraznil, že na zlepšenie vzdelávacieho procesu je nevyhnutné vytvoriť tím, ktorý vykoná analýzu štandardov dosiahnutých výsledkov žiakov a výsledkov vzdelávania. Predostrel, že je potrebné zmodernizovať plány a programy a do tejto práce okrem Národnej rady pre vzdelávanie zapojiť aj ďalšie relevantné inštitúcie a obidva ústavy, s cieľom znížiť rozsah učiva a vytvoriť priestor na skvalitnenie výučby prírodných vied.
Na stretnutí odznelo, že je potrebné zmodernizovať aj kurikulá na fakultách, aby sa budúci študenti rozhodovali pre učiteľské povolania.
Predseda vlády poukázal na to, že je nevyhnutné zlepšiť aj proces výučby v školách a ponúknuť riešenia problému nedostatku pedagogických kádrov pre určité predmety v základných a stredných školách.