Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová podpísala dnes v Šanghaji za prítomnosti prezidenta Srbska Aleksandra Vučića komerčné dohody s poprednými čínskymi spoločnosťami, ktoré Srbsku prinesú nové investície vo výške viac ako 953 miliónov eur a takmer 1 700 nových pracovných miest.
Podpísané boli nové dohody so spoločnosťami Minth Group pre investície v Loznici a Šabci, SHAC a BMTS Technology v Novom Sade a Xingyu Automotive v Niši.
Nové investície zároveň oznámili aj spoločnosti Linglong Tire v Zreňanine a Yusei v Niši.
Mesarovićová zdôraznila, že tieto dohody predstavujú silný impulz pre ďalší rozvoj automobilového priemyslu a moderných technológií v Srbsku a potvrdzujú, že naša krajina je dnes jednou z najatraktívnejších investičných destinácií v Európe.
Podľa jej slov mimoriadne významné je aj otvorenie Čínsko-srbského mládežníckeho kultúrneho centra, v ktorom budú mať mladí ľudia zo Srbska príležitosť získavať vedomosti a skúsenosti v oblasti moderných technológií, inovácií a priemyselného rozvoja.
Podpredsedníčka vlády zdôraznila, že Srbsko dnes buduje partnerstvá, ktoré prinášajú bezpečnejšiu budúcnosť, nové pracovné miesta a zrýchlený hospodársky rozvoj našej krajiny, pričom dodala, že výsledky štátnej politiky sú viditeľné prostredníctvom konkrétnych investícií, nových tovární, rozvoja špičkových technológií a posilňovania srbského priemyslu.