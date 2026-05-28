V rámci programu májových osláv Dňa Kovačice sa aj v tomto roku uskutočnil bežecký kros žiakov Základnej školy Mladých pokolení. Konal sa dňa 25. mája na veľkom futbalovom ihrisku v Športovo-rekreačnom stredisku Slávia.
V tradičnom behu sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov kovačickej školy za prítomnosti profesorov a zamestnancov, ako aj rodičov a príbuzných žiakov. Žiaci bežali dráhy určené podľa vekových kategórií a najlepší traja bežci z každého ročníka (zo skupiny chlapcov a zo skupiny dievčat) boli odmenení diplomami, ktoré udeľovala riaditeľka ZŠ Mladých pokolení Anička Bírešová.
Najúspešnejší bežci na tohtoročnom žiackom krose v Kovačici sú: Sofija Dinićová a Janko Husárik (1. ročník), Mila Lazićová a Maximilián Husárik (2. ročník), Iveta Šuleková a Ivan Dudáš (3. ročník), Adriana Siantová a Vladimír Dišpiter (4. ročník), Marija Bugarinová a Teo Benka (5. ročník), Anja Lazićová a Martin Babka (6. ročník), Lena Janišová a Kristián Veňarský (7. ročník), Emília Šuleková a Martin Válovec (8. ročník).