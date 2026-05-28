V utorok 26. mája bolo podpísaných 95 zmlúv v Obci Kovačica, ktoré umožnia realizáciu početných projektov a programov počas roka.
V mene Obce Kovačica zmluvy podpísali asistentka predsedu Obce Kovačica Marijana Melišová a jeho asistent Stelian Balan spolu s prijímateľmi finančných prostriedkov v rámci troch verejných výziev, ktorých je cieľom podporiť iniciatívy pre občanov a združenia.
V rámci výzvy na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov verejného záujmu bolo uzavretých 36 zmlúv v celkovej hodnote 4 295 000 dinárov. Podpora smerovala do oblasti poľnohospodárstva, kde bolo podpísaných 29 zmlúv v hodnote 3 490 000 dinárov. V oblasti kultúry bolo podporených 30 projektov a programov sumou 3 195 000 dinárov.
Finančné prostriedky sú určené občianskym združeniam, kultúrno-umeleckým spolkom, organizáciám a ďalším realizátorom projektov, ktorí svojou činnosťou prispievajú k zachovávaniu tradícií, rozvoju kultúrneho a spoločenského života či zveľaďovaniu poľnohospodárskej výroby.