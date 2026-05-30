Od 1. do 7. júna 2026 v Novom Sade sa uskutoční 69. ročník detského festivalu Zmajeve dečje igre (Zmajove detské hry). Tohtoročné podujatie sa nesie v znamení verša slávneho básnika Jovana Jovanovića Zmaja: Bolji svet bi mog’o nići! (Lepší svet by mohol vzniknúť!).
Zmajeve dečje igre predstavujú najstarší festival detskej literatúry a tvorivosti v Európe a zároveň najväčšiu prehliadku detskej kreativity v juhovýchodnej Európe. Počas siedmich festivalových dní ulice, parky a kultúrne ustanovizne sa premenia na veľké javisko plné detského smiechu, fantázie a umenia.
Festival ponúkne pestrú paletu aktivít pre deti, mládež a milovníkov literatúry. Program zahŕňa divadelné predstavenia a koncerty mladých talentov, literárne stretnutia so spisovateľmi, tvorivé dielne, interaktívne pouličné performancie a umelecké výstavy detských prác.
Okrem samotného Nového Sadu, sprievodné podujatia a workshopy sa uskutočnia aj v okolitých prostrediach, akými sú Sriemska Kamenica, Futog a Šangaj.
Kompletný harmonogram a podrobné informácie o predstaveniach si možno pozrieť na oficiálnej webovej stránke: https://zmajevedecjeigre.org.rs/.
Vstup na všetky festivalové programy je tradične bezplatný.