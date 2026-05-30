V Kovačici v uplynulých dňoch svoje posledné školské dni absolvovali maturanti Gymnázia Mihajla Pupina, ako aj ôsmaci v Základnej škole Mladých pokolení.
Gymnázium tento rok ukončilo 50 maturantov. Vyučovanie absolvovali jedna slovenská a jedna srbská trieda všeobecného odboru a IT odbor a v piatok 22. mája pripravili krátky program, počas ktorého zazneli slová vďaky, ako aj spomienky na spoločné chvíle. Maturantom sa najskôr prihovoril riaditeľ Miroslav Jurica, potom nasledovali príhovory triednych profesorov a žiakov.
Aj školáci pripravili program o týždeň neskôr – 29. mája. Ôsmy ročník navštevovalo 67 žiakov a počas programu spoločne zaspievali viaceré známe piesne a prečítali texty venované priateľom, triednym učiteľom a zamestnancom školy.