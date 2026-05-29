Dnes triedy ôsmakov v základných školách ukončili s vyučovaním a školskými hodinami, teda aj v Báčskom Petrovci. Po uplynutí ďalšieho školského roku 2024/2025 Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zo svojho objatia pustila ďalšiu generáciu ôsmakov.
V porovnaní s minulým rokom zaujímavosťou je, že i tentoraz v Petrovci je početná generácia žiakov – 60 malých maturantov, ale ich toľko bolo i vlani a v poslednom desaťročí ich toľko málokedy mali.
Petrovským ôsmakom tohto roku triednymi profesormi boli učiteľky Emília Valentíková-Labátová, Jarmila Pantelićová a Branka Bukvićová.
Na triednických hodinách sa dnes predpoludním rozlúčili so svojimi triedami a so žiakmi. Tým teraz zostáva pripraviť sa na záverečné skúšky, a potom v júni pripravia aj slávnostnú rozlúčku so základnou školou. Tu sa nakoniec zoskupia na maturitnej zábave.
Dnes napoludnie v škole bolo rušno. V aule petrovskej školy sa zišli žiaci nižších a vyšších ročníkov, ako aj rodičia a príbuzní tohtoročných ôsmakov. Ako je tradíciou, rozlúčkový program sa začal pochodovým krokom na poschodí. Uniformovaní v rovnakých tričkách s heslami a popísaní po tele fixkami menami svojich spolužiakov zbehli žiaci na prízemie. Riaditeľovi školy Pavlovi Marčokovi vrátili symbolický Čajakov kľúč od petrovskej školy, ktorý bol v ich opatere od minulého roka. Riaditeľ ho následne odovzdal predstaviteľom siedmakov a ôsmakom poprial úspešné ďalšie vzdelávanie a šťastie v živote.
Pripravený tanečný program ôsmaci predviedli pred žiakmi nižších ročníkov a profesormi a personálom na škole, a potom v sprievode svojich triednych učiteľov sa zo školy presunuli ulicou do centra Petrovca k Námestiu slobody pred pomník. Tu ešte raz zopakovali tanečné body aj pre širšie obecenstvo, rodičov, starých rodičov a príbuzných a na záver sa spoločne aj odfotografovali.