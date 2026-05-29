Členovia Volejbalového klubu Kulpín zúčastnili sa na medzinárodnom volejbalovom turnaji v mestečku Sint Anthonis v Holandsku, ktorý prebiehal od 21. do 25. mája. Ide o jeden z najstarších a najväčších volejbalových turnajov v Európe, ktorý zahŕňa súťaže v rôznych kategóriách.
Na tohtoročnom turnaji v Holandsku bolo zhruba 1 000 volejbalistov, ktorí súťažili v rámci viacerých divízií. Kulpínčania mali mužské a ženské tímy v Top divízii, ako aj v Prvej a Druhej divízii, taktiež jeden ženský tím v Kadetskej divízii a súťažili aj so štyrmi skupinami v kategórii Mix.
Mužský tím v Top divízii obsadil 2. miesto, čo je veľmi veľký úspech – pre chlapcov doteraz najväčší, keďže vo finále hrali proti tímu z holandskej Superligy. Mužský tím v Prvej divízii obsadil 3. miesto, mužský tím v Druhej divízii skončil na 2. mieste a tím v Mixe si vybojoval 1. miesto.
Tieto výsledky predstavujú obrovský úspech pre kulpínsky volejbal, celkovo doteraz najväčší na spomínanom turnaji. Účasť na medzinárodnom turnaji v Sint Anthonis je významnou skúsenosťou a veľkým podnetom pre členov Volejbalového klubu Kulpín.