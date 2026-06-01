1479 – založená bola Kodanská univerzita.
1494 – po prvýkrát v histórii sa objavila písomná zmienka o výrobe Scotch Whisky destilátora Johna Cora.
1804 – narodil sa ruský hudobný skladateľ Michail Ivanovič Glinka, tvorca ruského národného štýlu. Je autorom prvej ruskej národnej opery Život pre cára.
1868 – v Martine založili prvý slovenský úverový ústav Turčiansko-svätomartinskú sporiteľňu.
1911 – futbalový tím Srbského kráľovstva odohral prvý medzinárodný zápas. Reprezentáciu vtedy porazil záhrebský klub HAŠK.
1921 – narodil sa v Nitre maliar, grafik a ilustrátor Ladislav Guderna, ktorého tvorba má blízko ku kubizmu a surrealizmu.
1926 – narodila sa svetoznáma americká filmová herečka a sexsymbol 50. rokov 20. storočia Marilyn Monroe.
1936 – narodil sa Bekim Fehmiu, známy juhoslovanský filmový a divadelný herec.
1937 – narodil sa Morgan Freeman, známy americký herec a režisér. Za svoju činnosť získal niekoľko prestížnych ocenení, vrátane ceny Americkej filmovej akadémie Oscar.
1973 – Britský Honduras zmenil svoj názov na Belize.
1980 – začala vysielať americká spravodajská televízna stanica CNN.
2013 – zomrela Jelena Genčićová, reprezentantka v hádzanej a tenise a jedna z najlepších srbských tréneriek vôbec. Mimoriadne úspešná bola v objavovaní a učení neskorších veľkých tenisových šampiónov – Moniky Seleš a Novaka Ðokovića.