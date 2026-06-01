Jún so sebou prináša nielen prvé letné dni, ale aj bohaté dedičstvo našej kultúrnej a politickej histórie. V nasledujúcich riadkoch si pripomíname významné osobnosti a prelomové udalosti, ktoré formovali slovenský národný život doma i vo svete a ktorých okrúhle výročia pripadajú práve na tento mesiac.
- 3. júna 1826 v Senici sa narodil Viliam Paulíny-Tóth, básnik, politik a redaktor Letopisu Matice slovenskej. V oblasti prózy sa venoval písaniu noviel, poviedok a ďalších krátkych útvarov, ktoré sa vyznačujú dokumentárnym pohľadom sa spoločnosť a politické dianie. Zomrel 6. mája 1877 v Martine. (Pripomíname si 200. výročie narodenia.)
- 6. júna 1861 v Martine sa uskutočnilo národné zhromaždenie, na ktorom bolo prijaté Memorandum národa slovenského, programový dokument slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner.
- 15. júna 1916 v Chicagu (USA) zomrel Gustáv Maršall Petrovský, spisovateľ, prozaik a šíriteľ osvety medzi vysťahovalcami. Väčšina jeho diel sa odohráva vo Vojvodine, vo vtedajšej Rakúsko-uhorskej monarchii alebo v USA. Narodil sa 23. marca 1862 v Báčskom Petrovci. (Pripomíname si 110. výročie smrti.)
- 16. júna 1871 v Martine zomrel Ján Kalinčiak, slovenský spisovateľ, literárny kritik a pedagóg. Svojou tvorbou sa radí do obdobia slovenskej romantickej literatúry. Narodil sa 10. augusta 1822 v Hornom Záturčí. (Pripomíname si 155. výročie smrti.)
- 26. júna 1861 v Prahe zomrel Pavol Jozef Šafárik, slovenský, v Čechách naturalizovaný básnik, historik, etnograf a univerzitný profesor, zakladateľ vedeckej slavistiky. Svoje diela písal prevažne po nemecky alebo po česky. Narodil sa 13. mája 1795 v Kobeliarove. (Pripomíname si 165. výročie smrti.)
- 27. júna 1941 v Palúdzke sa narodil Pavel Vilikovský, slovenský prozaik, prekladateľ a publicista. Zomrel 10. februára 2020. (Pripomíname si 85. výročie narodenia.)
- 28. júna 1971 v Malackách zomrel Martin Benka, jeden z najvýznamnejších slovenských maliarov 20. storočia, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg a esperantista. Tvoril pod pseudonymami Marko Betýn a Janko Synevin. Narodil sa 21. septembra 1888 v Kostolišti. (Pripomíname si 55. výročie smrti.)
Zdroj: Národný kalendár