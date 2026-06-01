Prezident Srbska Aleksandar Vučić telefonicky hovoril s prezidentom Spojených arabských emirátov šejkom Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom o aktuálnych geopolitických výzvach, situácii na Blízkom východe, ako aj o ďalšom posilňovaní výnimočných bilaterálnych vzťahov medzi Srbskom a Spojenými arabskými emirátmi.
„Zopakoval som, že Srbsko si vysoko cení úprimné priateľstvo, ktoré so šejkom Bin Zayedom a SAE budujeme už roky, založené na dôvere, rešpekte a spoločnej vízii rozvoja a prosperujúcej budúcnosti pre našich občanov. Vyjadril som plnú podporu našim priateľom v SAE a želanie, aby v týchto zložitých časoch zostali zachované mier, stabilita a bezpečnosť. Vymenili sme si názory na najdôležitejšie medzinárodné politické otázky a potvrdili odhodlanie pokračovať v úzkej spolupráci na vzájomný prospech našich krajín a národov. S osobitným potešením som pozval šejka Mohameda bin Zayeda na návštevu Srbska s presvedčením, že jeho príchod ešte viac posilní naše strategické partnerstvo, upevní priateľské vzťahy a otvorí priestor na nové spoločné projekty dôležité pre budúcnosť našich štátov,“ uviedol prezident.