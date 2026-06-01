V Melenciach bol včera otvorený prvý miniveľtrh živočíšnej výroby, ktorý otvoril minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić.
Minister pri tejto príležitosti vyhlásil, že štát bude pokračovať v investíciách do rozvoja živočíšnej výroby a posilňovania konkurencieschopnosti domácich poľnohospodárskych hospodárstiev. Zdôraznil, že chovatelia hospodárskych zvierat patria medzi najdôležitejšie piliere srbského poľnohospodárstva a úlohou štátu je zabezpečiť im podmienky pre stabilné a udržateľné podnikanie.
„Živočíšna výroba je oveľa viac než len jedno odvetvie poľnohospodárstva, je to spôsob života a základ stabilnej a udržateľnej poľnohospodárskej produkcie. Bez silnej živočíšnej výroby niet silnej dediny, ani rozvoja spracovateľského priemyslu, ani plnej hodnoty, ktorú môže srbské poľnohospodárstvo vytvoriť,“ uviedol minister.
Po slávnostnom otvorení minister navštívil výstavné priestory veľtrhu a rozprával sa s vystavovateľmi, ktorí prezentovali poľnohospodársku mechanizáciu zakúpenú s podporou Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, Ministerstva pôdohospodárstva a programu IPARD.
Osobitnú pozornosť prilákali príklady úspešných investícií do modernizácie výroby, ktoré boli realizované vďaka podporným opatreniam republiky a APV.
V rámci veľtrhu sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie ministra Glamočića s poľnohospodármi z dediny Melenci a okolia, kde boli témami rozhovorov živočíšna výroba vo Vojvodine, dotácie, dynamika vyplácania subvencií, ako aj investície do zavlažovacích systémov.
Minister zdôraznil, že takéto stretnutia sú mimoriadne dôležité, pretože umožňujú priamu komunikáciu s poľnohospodármi a rýchlejšie riešenie problémov v teréne.