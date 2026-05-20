Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva zorganizovalo včera v rámci Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu v Novom Sade odbornú prednášku a panelovú diskusiu o aktuálnych témach z oblasti bezpečnosti potravín, veterinárnej a poľnohospodárskej inšpekcie, ako aj o epizootologickej situácii v Srbsku.
Na prednáške odznelo, že sa uskutočnilo približne 2 300 kontrol v oblasti bezpečnosti potravín a viac ako 3 000 úradných kontrol v bitúnkoch, prevádzkach na spracovanie, skladovanie a export potravín.
Ako povedali zástupcovia Oddelenia veterinárnej inšpekcie, potraviny na srbskom trhu, či už domáceho pôvodu alebo z dovozu, sú pod neustálym dohľadom a kontrolou, a preto sú bezpečné na konzumáciu a spĺňajú predpísané normy kvality.
Osobitný dôraz bol kladený na aktivity zamerané na zamedzenie zavádzania spotrebiteľov, predovšetkým prostredníctvom kontroly správneho označovania výrobkov s obsahom palmového oleja a iných rastlinných tukov.
Pokiaľ ide o aktuálnu epizootologickú situáciu, africký mor ošípaných je v Srbsku a Európe stále prítomný, avšak nemá taký expanzívny charakter ako v predchádzajúcich rokoch. Zároveň apelovali na majiteľov fariem, aby dôsledne uplatňovali biologické bezpečnostné opatrenia, s cieľom zabrániť šíreniu infekčných chorôb zvierat.