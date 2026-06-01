V Športovom stredisku Slávia v Kovačici sa v sobotu 30. mája uskutočnil detský futbalový turnaj Kovačica Kup, ktorý zorganizoval FK Slávia 1993 Kovačica. Na podujatí sa zúčastnilo 29 družstiev rozdelených do vekových kategórií 2015, 2016 a 2017.
V kategórii hráčov narodených v roku 2015 obsadil prvé miesto FK Dinamo Pančevo, druhé miesto získal FK Železničar a tretí bol FK Slávia z Pivnice. V kategórii 2016 sa na prvom mieste umiestnil FK Čukarički z Belehradu, na druhom FK Dinamo a na treťom mieste skončil FK Jedinstvo zo Smedereva. V najmladšej súťažnej kategórii 2017 zvíťazil FK Dinamo, druhé miesto obsadil OFK Plandište a tretí skončil ŠF Spartanav z Opova.
Priateľské zápasy odohrali aj najmladší futbalisti narodení v roku 2018 a mladší. Všetci účastníci získali medaily a najlepšie družstvá si odniesli aj poháre.