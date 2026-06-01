Ako svojrázny rozbeh k budúcim dňom v máji majú aj žiaci záverečných ročníkov stredných škôl, ktorí ukončujú stredoškolské vzdelávanie. Medzi nimi sú aj žiaci záverečného ročníka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.
V piatok 29. mája 2026 maturitným večierkom sa žiaci generácie 2025/2026 rozdelení do štyroch tried rozlúčili s petrovským gymnáziom. Trochu inak odetých ako sme ich zvykli stretávať počas bežných školských dní, v sviatočných šatách za prítomnosti profesorského zboru a svojich rodičov, starých rodičov a najbližších predefilovali gymnaziálnou telocvičňou, kde sa konala prvá časť rozlúčkového večierka.
Boli to maturanti IV. a triedy (21 žiakov) všeobecného odboru gymnázia, ktorí vzdelávanie skončili po slovensky, boli tu aj žiaci IV. c (19 žiakov) tiež všeobecného odboru, srbskej triedy. Okrem nich petrovské gymnázium končí aj druhá generácia maturantov elektrotechnik informatických technológií trieda IV. i (20 žiakov) a zároveň aj odborná trieda III. k (16 žiakov); tú tvorili maturanti kuchárskeho odboru. V tomto roku petrovské gymnázium opúšťa ďalších 76 maturantov.
Moderátorky programu jednotlivo vyzvali maturantov, aby vo dvojiciach alebo trojiciach vstúpili do siene. Potom sa každá trieda svojsky rozlúčila so svojimi triednymi profesormi – Jánom Kopčokom, Jaroslavom Grňom, Tatianou Juríkovou-Marčokovou a Jaroslavom Chlpkom. A aj oni sa nakoniec prihovorili svojim žiakom.
Maturantom všetko dobré v ďalšom živote a vzdelávaní popriali aj riaditeľka gymnázia Daniela Marková a správca žiackeho domova Vladimír Melich.
„Dnes stojíme v okamihu, ktorý je krásny aj zároveň trochu bolestivý. Každý rok prežívame podobné chvíle, a predsa sú vždy jedinečné. Sotva vás lepšie spoznáme, zvykneme si na vaše hlasy na chodbách, na smiech v triedach, na vaše otázky, nápady a energiu… a zrazu prichádza čas rozlúčky. Možno si ani neuvedomujete, koľko po vás v škole zostáva. Nie sú to len fotografie, tablá či podpísané lavice. Zostávajú spomienky. Chvíle, ktoré sme spolu prežili, pretrvávajú – výlety, súťaže, vystúpenia, obyčajné rozhovory a dokonca aj tie dni, keď ste nám svojou prítomnosťou rozjasnili každodenný život. Každá trieda zanechá v škole svoju stopu a vy nie ste výnimkou,“ prízvukovala riaditeľka Marková a pokračovala slovami: „Ste mladí ľudia, ktorí dnes stoja na križovatke medzi tým, čo bolo, a tým, čo ich ešte len čaká. Pred vami sú cesty, po ktorých sa po prvýkrát vydáte sami, sny, ktoré budete objavovať, aj svet, v ktorom si budete hľadať svoje miesto. Preto každé lúčenie prináša aj trochu smútku – lebo po vás nezostávajú prázdne triedy, ale spomienky, ktoré budú medzi nami ešte dlho žiť. Škola totiž nie je iba budova. Je to inštitúcia, ktorú tvoria ľudia – a vy ste boli jej dôležitou súčasťou. Prajem vám, aby ste si zo školy odniesli nielen vedomosti, ale aj odvahu byť dobrými ľuďmi. Aby ste si zachovali zvedavosť, priateľstvá a schopnosť veriť v seba. Nebojte sa robiť chyby, pretože práve ony nás učia rásť. A kamkoľvek pôjdete, nezabudnite, odkiaľ ste vyšli.“
Tradične sa maturitný program začal spoločnou školskou hymnou Gaudeamus Igitur a na jeho záver maturanti, takisto tradične, tancovali valčík s rodičmi. Pobavenie potom pokračovalo večerou profesorov a žiakov v miestnej reštaurácii v Hložanoch.