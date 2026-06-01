Primátor Nového Sadu Žarko Mićin sa dnes zúčastnil na slávnostnom podujatí pri príležitosti Dňa a slavy Ministerstva vnútra a Dňa polície, ktoré sa konalo v Slávnostnej sále Zhromaždenia Mesta Nový Sad a na plató SPENS-u. Za prítomnosti zástupcu náčelníka Policajnej správy Nový Sad Momčila Sovilja primátor zablahoželal novej generácii policajných príslušníkov, ktorí zložili slávnostnú prísahu a začali svoju profesionálnu službu v Policajnej správe Nový Sad.
„Dnes ste dali sľub, že svoje vedomosti, silu a schopnosti vložíte do služieb ľudu a štátu. Vybrali ste si jedno z najzodpovednejších a najčestnejších povolaní. Nech je vám dnešná prísaha usmernením počas celej vašej služby. Nech vám pripomína, že moc je najcennejšia vtedy, keď slúži dobru, že autorita je najvznešenejšia vtedy, keď ju sprevádza spravodlivosť, a že zákon je najsilnejší vtedy, keď sa uplatňuje s ľudskosťou a porozumením,“ povedal okrem iného primátor.
Zdôraznil, že Mesto Nový Sad bude aj naďalej spoľahlivým partnerom polície prostredníctvom investícií do vybavenia, infraštruktúry a zlepšovania pracovných podmienok.
„Okrem predtým realizovaných projektov v tomto roku upravujeme budovu policajnej stanice v Kaći, rekonštruujeme klientsku halu Ministerstva vnútra na Bulvári oslobodenia pri Moste slobody a vybudujeme novú policajnú stanicu na Detelinare,“ zdôraznil Žarko Mićin.