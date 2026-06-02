Minister zahraničných vecí Srbska Marko Đurić uskutočnil 30. mája oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Súčasťou jeho delegácie bol aj veľvyslanec Srbska na Slovensku Aleksandar Nakić. Počas návštevy sa minister Đurić stretol s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Jurajom Blanárom.
Minister Đurić pri tej príležitosti vyhlásil, že Srbsko a Slovensko spája tradičné priateľstvo, spoločné hodnoty a silné partnerstvo, a vyjadril vďaku Slovensku za dôslednú podporu európskej integrácie Srbska a zachovania jeho územnej celistvosti a suverenity.
Zdôraznil, že Slovensko je jednou z priateľských krajín, s ktorou sú vzťahy založené na historických väzbách, blízkosti oboch národov a významnom prínose slovenskej komunity v Srbsku. Zhodnotil, že návšteva prichádza v čase zintenzívnenia bilaterálnych kontaktov a potvrdzuje pozitívny impulz v spolupráci medzi oboma krajinami.
Vyjadril očakávanie, že sa zrealizujú nové slovenské investície v Srbsku, ale aj srbské investície na Slovensku, pričom avizoval aj blízke konanie zasadnutia Zmiešaného hospodárskeho výboru, na ktorom sa prehodnotia možnosti spoločného pôsobenia na tretích trhoch.
Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Juraj Blanár uviedol, že Slovensko na základe princípu rešpektovania medzinárodného práva a územnej celistvosti štátov neuznáva jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova a Metóchie a podporuje riešenie tejto otázky prostredníctvom dialógu medzi Belehradom a Prištinou.
Blanár zdôraznil, že Slovensko zostáva dôsledné vo svojom postoji, že medzinárodné právo sa musí rešpektovať, a preto je jedným z piatich členských štátov Európskej únie, ktoré neuznávajú jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova a Metóchie, považujúc to za porušenie územnej celistvosti Srbska.
Uviedol, že vzťahy medzi Srbskom a Slovenskom sú tradične blízke a priateľské, s osobitnou podporou zachovania identity slovenskej komunity v Srbsku.
Zdroj: mfa.gov.rs