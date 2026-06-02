Veľvyslanec, vedúci Misie Srbska pri EÚ, vedúci Operačného tímu pre prístup k EÚ a hlavný vyjednávač Danijel Apostolović dnes absolvoval stretnutie s predsedami všetkých vyjednávacích skupín a ich spolupracovníkmi.
Na stretnutí sa diskutovalo o plnení odporúčaní z Výročnej správy Európskej komisie za rok 2025, ako aj o horizontálnych otázkach dôležitých pre proces vyjednávania.
Apostolović na základe analýzy sebahodnotenia plnenia odporúčaní, resp. príspevkov, ktoré predložili všetky inštitúcie, zhodnotil, že výsledky musia byť lepšie. Zároveň bol informovaný o konkrétnych aktivitách, ktoré sa realizovali alebo sa očakáva, že sa zrealizujú do konca augusta, čo je konečný termín na podanie správy Európskej komisii o dosiahnutom pokroku.
Zdôraznil, že ďalšia práca na odporúčaniach bude pokračovať aj po tomto termíne, pričom sa zohľadní najmä to, že niektoré z nich sa opakujú v niekoľkých predchádzajúcich správach EK. Oznámil, že k analýze novej správy EK, ktorá sa očakáva na jeseň, pristúpi sa okamžite po jej zverejnení.
Analýza musí byť podľa jeho slov podrobná, jasná a musí prezentovať objektívny stav vecí a ambiciózne, no dosiahnuteľné termíny na splnenie odporúčaní.