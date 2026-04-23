1564 – narodil sa anglický dramatik a básnik William Shakespeare.
1616 – zomrel španielsky spisovateľ a dramatik Miguel de Cervantes.
1616 – zomrel anglický dramatik a básnik William Shakespeare. Množstvo Shakespearových hier sa všeobecne považuje za jedny z najlepších hier v anglickom jazyku a západnej literatúry.
1815 – v Takove začalo druhé srbské povstanie. Turci znovu obsadili Srbsko po zlome prvého srbského povstania v roku 1813.
1891 – narodil sa ruský hudobný skladateľ, klavirista a dirigent Sergej Sergejevič Prokofiev.
1999 – pri útoku Severoatlantickej aliancie na televíziu RTS v centre Belehradu zahynulo 16 osôb.
2007 – zomrel prvý ruský prezident po rozpade Sovietskeho zväzu Boris Jeľcin.
2013 – francúzsky parlament definitívne schválil zákon, ktorý umožní homosexuálnym párom okrem uzatvárania manželstiev tiež adoptovať si deti.