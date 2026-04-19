1689 – zomrela švédska kráľovná Kristína Augusta. Jej úmrtím sa skončila vojna s Dánskom.
1713 – uhorský kráľ Karol III. vydal Pragmatickú sankciu, v ktorej stanovil nedeliteľnosť Habsburskej monarchie a nástupnícky poriadok, podľa ktorého v prípade vymretia mužskej línie rodu nastupovala ženská postupnosť.
1824 – zomrel svetoznámy britský básnik George Gordon Byron, ktorý svojím dielom výrazne ovplyvnil literárny romantizmus v Európe.
1882 – zomrel britský prírodovedec, zakladateľ modernej biológie, autor mnohých významných objavov v biológii, geológii a paleontológii Charles Robert Darwin.
1911 – v Portugalsku sa oddelila cirkev od štátu.
1921 – do platnosti vstúpil zákon rozdeľujúci Írsko na Írsku republiku a Severné Írsko (väčšina historického Ulsteru), ktoré zostalo súčasťou Spojeného kráľovstva.
1932 – vláda Juhoslovanského kráľovstva prijala zákon o ochrane farmárov ktorým bolo vyhlásené šesťmesačné moratórium na dlhy a pozastavené nútené zhabanie majetku.
1945 – americké jednotky obsadili v druhej svetovej vojne nemecké mesto Lipsko.
1984 – vypustený bol prvý čínsky telekomunikačný satelit, čo sa pred Čínou podarilo iba Sovietskemu zväzu a USA.