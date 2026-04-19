Rybárske združenie Ribolovac Kovačica vstúpilo do jarnej sezóny aktívne a pripravené. Dnes jeho členovia zorganizovali spoločnú akciu, počas ktorej upravili areál združenia.
Vďaka novokúpenému traktoru na kosenie trávy, ktorý si zaobstarali z členských príspevkov, a za pomoci troch krovinorezov, pokosili celý trávnik. Do prác sa zapojili nielen starší členovia, ale aj mladí rybári zo školy rybolovu. Tí natierali drevené stĺpiky okolo nových sadeníc, čím prispeli k upravenému vzhľadu priestoru. Združenie už plánuje ďalšie aktivity.
Najbližšia sa uskutoční 15. mája, keď rybári Skautskému oddielu Jánošík poskytnú svoj areál na skautskú súťaž.