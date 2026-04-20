Členovia divadla Mirka Tatalovića-Ćiru z Novej Pazovy zahrali včera večer v staropazovskej divadelnej sále premiéru obnoveného divadelného predstavenia Mira Gavrana Sve o ženama v réžii Alexandra Baka.
V inscenácii i tentoraz účinkovali tie isté herečky: Dijana Vlainićová, Bojana Uroševićová a Ivana Gačićová-Grbićová. Prvá verzia tohto predstavenia bola veľmi úspešná a členovia novopazovského súboru ho zahrali až 25-krát na rôznych podujatiach. Je stále aktuálne a hravé, čo bolo aj ich hlavnou motiváciou na jeho obnovenie.
Predstavenie je dynamická komédia, ktorá skúma zložité ženské vzťahy prostredníctvom piatich rozličných, ale vzájomne prepojených životných príbehov. Herečky aj po viacročnej prestávke a menších úpravách inscenácie presvedčivo a na potešenie početného obecenstva, ktoré ich odmenilo búrlivým potleskom, stvárnili päť rôznych rolí a veľmi rýchlo sa premieňali na postavy rôznych generácií a spoločenských postavení: deti v škôlke, rivalita na pracovisku, rodinné vzťahy, kríza priateľstva a tretí vek.
Spokojnosť po predstavení neskrývali ani herečky, ani režisér Alexander Bako, ktorý pevne verí, že umelecká cesta aj tejto obnovenej inscenácie bude rovnako úspešná. Novopazovský súbor patrí medzi zriedkavé divadlá, ktorým sa podarilo zahrať kompletný autorov text aj napriek niektorým náročnejším scénkam, čo nedokázali urobiť iné divadlá.