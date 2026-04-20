Združenie ekológov EKOS v sobotu 18. apríla predpoludním v kaviarni Pod lipami zorganizovalo Jarné detské dielne. Posmelení jesennými detskými dielňami v minulých rokoch, ktoré boli mimoriadne vydarené, tohto roku sa s nimi pousilovali zabaviť deti a mládež už zjari.
Združenie ekológov EKOS aj tohto roku sa vynasnažilo pripraviť a zorganizovať kreatívne pobavenie pre deti a mládež. Uplynulú sobotu hložianski aktivisti združenia EKOS využili na to, aby pripravili ďalšie v rade podujatí, ktoré si naplánovali uskutočniť počas roka. Podľa slov organizátorov išlo o mimoriadne vydarené podujatie.
Pre účastníkov pravidelne pripravujú rôzne dielne. Tentoraz sa zamerali predovšetkým na rozvíjanie ekologického povedomia a bližšieho vzťahu s prírodou. Medzi dielňami boli aj dielne pikírovania a presádzania rastlín, ukážky spôsobov štepenia, zorganizovaná bola aj čítacia dielňa, tiež práca s kolážovým papierom, vyfarbovanie kamienkov, maliarska dielňa a najmenší vyfarbovali maľovanky.
Program bol koncipovaný tak, aby spojil zábavu s učením a bol prispôsobený rôznym vekovým kategóriám.
Deti sa s radosťou zapájali do práce v rámci ponúknutých dielní a k tomu i do ochutnávaní sladkých či slaných pochúťok, ktoré pre všetkých pripravili aktivisti a dobrodinci.
Členov združenia potešil veľký záujem a návštevnosť. Detí bolo veľa, a to nielen z Hložian, ale aj z okolia. Preukázali mimoriadne veľký záujem o všetky dielne, ktoré im pripravili aktivisti združenia ekológov EKOS v sieni kaviarne Pod lipami.
Na úvod odznel aj primeraný kultúrno-umelecký program v podaní žiakov Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina. Pripravili ich učiteľky Mária Bartošová-Korčoková a Andrea Adámeková. Žiaci spoločne spievali a jednotlivci sa predstavili aj nacvičenými básňami.