Obľúbený detský park na Jánošíkovej ulici v časti Novo naselje ožil po tradičnej jarnej brigáde, ktorá sa konala v nedeľu 19. apríla. Je to miesto, ktoré navštevujú rodiny nielen z okolitých ulíc, ale aj z celej dediny.
Susedia sa o park starajú počas celého roka, no práve na jar organizujú väčšie upratovanie a opravy. Počas brigády natierali lavičky, hojdačky i detské domčeky, opravovali poškodené prvky a vysádzali kvety.
Hoci je akcia otvorená pre všetkých, najčastejšie sa na nej stretávajú miestni obyvatelia, ktorý už tvoria zohratý kolektív. Nechýbalo ani občerstvenie a domáce koláče.
Údržba ihriska je financovaná z dobrovoľných príspevkov, vďaka čomu sa darí udržiavať ho v dobrom stave. Najväčšiu radosť mali deti, ktoré si opäť mohli naplno užívať hry.