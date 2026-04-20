Novosadský podnik Parking servis informuje, že práce na výstavbe parkoviska na Ulici Veselina Maslešu v mestskej časti Avijatičarsko naselje (v blízkosti obratiska autobusov) boli ukončené. Kapacita parkoviska je 48 parkovacích miest (z toho 3 miesta pre vozidlá osôb so zdravotným postihnutím).
Ako uvádzajú, práce boli vykonané v stanovenom termíne, pričom existujúce stromy boli zachované a okolo nich boli vybudované tzv. záhradky.
„Parkovisko nie je v zóne spoplatneného parkovania, čo je dôkazom toho, že potreby občanov v oblasti parkovania sa riešia kontinuálne bez ohľadu na časť mesta, v ktorej žijú a vykonávajú svoje každodenné aktivity,“ uvádza sa v oznámení.