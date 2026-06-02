Obnova budovy Mestskej radnice v Novom Sade bude stáť takmer 204,5 milióna dinárov vrátane DPH. Predpokladá sa, že po prevzatí staveniska zhotoviteľom budú práce trvať 200 kalendárnych dní.
Ide o prvú fázu pamiatkovo-reštauračných a asanačných prác, ktoré zahŕňajú výmenu okien a dverí, ako aj práce na strešnej konštrukcii a fasáde veže, informuje novosadský denník Dnevnik.
Obnova radnice bola avizovaná ešte v roku 2024 po protestoch z 5. novembra, ktoré sa konali v dôsledku tragédie na železničnej stanici, keď na budove vznikli veľké materiálne škody. Odborníci z Ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok vtedy skonštatovali poškodenia na fasádach, ale aj v interiéri objektu, a uviedli, že rekonštrukcia je nevyhnutná.
Pokrajinská vláda vyčlenila na sanáciu objektu vrátane technickej dokumentácie 120 miliónov dinárov.