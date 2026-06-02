Gymnazisti z Kovačice dosiahli významný úspech na 18. ročníku vedomostného kvízu Koľko sa poznáme. V semifinálovom a finálovom kole, ktoré sa uskutočnilo 27. a 28. mája v Novom Sade, obsadili druhé miesto.
Gymnázium Mihajla Pupina reprezentovali Milan Hrk, Matej Hrk, Andrej Groza a Hana Krišanová, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením profesora dejepisu Jána Farkaša.
Cieľom kvízu je podporovať poznávanie kultúry, histórie a tradícií národov vo Vojvodine a rozvíjať multikulturalizmus medzi mladými ľuďmi.