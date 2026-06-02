Medzi početnými mostami a mostíkmi cez Begej v Báčskom Petrovci, či už drevenými, murovanými, betónovými alebo železnými, iba jeden jediný v Petrovci má aj označenie – ide o Mostík Zuzky Medveďovej.
Obnovené Slovenské národné slávnosti v auguste roku 1992 a oslavy 250. výročia príchodu Slovákov do Petrovca priniesli aj výstavbu Mostíka Zuzky Medveďovej. Práve idea vystavať tento mostík, ktorý upomína na prvú školenú maliarku z našich radov, vznikla ako národná iniciatíva. Pri jej realizácii sa najviac pričinili susedovci z Ulice generála Štefánika a matičiari. Keďže je mostík drevený a tento prírodný materiál chátra, zub času po štvrťstoročí na ňom zanechával stopy. Po rokoch z mostíka zmizli zábradlia, dosky, po ktorých sa kráča, schátrali. Tak prišlo aj k prestavbe mostíka Zuzky Medveďovej. Susedia v júni 2019 z bývalých chmeľníc zadovážili a priviezli chmeliare, ktoré naplánovali vymeniť za staré. Na túto iniciatívu sa aktívne nadviazali aj aktivisti združenia Zelení – Petrovec a spoločne prestavali mostík, ktorý dostal novú podobu. Aj okolie mostíka zošľachtili viacerými obsahmi, lavičkami a smetnými košmi a príchod k nemu sa sprístupnil pevným chodníkom. Tento objekt z dreva na Begeji pri skromnej slávnosti aj otvorili počas SNS 2019.
Výstavbou nového mostíka Petrovec získal jednu lokalitu navyše, ktorá sa aj cestou sociálnych sietí a internetu dostala do povedomia širšej verejnosti a návštevníci Petrovca, ale aj domáci si ju radi prichádzajú obzrieť, oddýchnuť si v chládku stromov a tečúceho Begeja. Aj mladomanželia sa chodievajú sem odfotiť.
Hoci každý rok zjari v rámci úpravy Petrovca aj tento mostík dostal nový lakový náter, ani to nepomáhalo v úplnosti. Časti dreva spráchniveli a pomaly sa rozpadávali. Tohto roku vznikla myšlienka vynovenia mostíka a skupina Petrovčanov sa dala do pátrania, ako finančne zabezpečiť jeho rekonštrukciu z kvalitného dreva. Dostali sa na Európske rezortné centrum pre občiansku spoločnosť v Srbsku, podporovanú Delegáciou EÚ v Srbsku, ktoré umožňuje uchádzať sa o európske fondy aj neformálnym skupinám občanov. A tak sa to podarilo. V spolupráci s Centrom pre kultúru a vzdelávanie Sonta neformálna skupina občanov z Báčskeho Petrovca predložila projekt Zvyšovanie povedomia o maliarke Zuzke Medveďovej, ktorý zahŕňa obnovu mostíka, výtvarno-literárny tábor a výstavu prác vytvorených počas kreatívnej družby.
Cieľom je, aby drevený mostík, ktorý tu stojí už niekoľko desaťročí a slúži najmä na príjemné posedenie Petrovčanov, pretrval. Už aj preto, lebo tento mostík má aj oveľa hlbší význam – nesie meno našej významnej maliarky Zuzky Medveďovej, ktorej dom, v ktorom žila a tvorila, stál vedľa. A tak vo štvrtok 28. mája sa predovšetkým susedia z ulice spolu s ďalšími dobrovoľníkmi z prostredia dali do práce a mostík vynovili. Teraz zostáva ešte ochrániť agátové drevo, aby čím dlhšie vydržalo. Aj k tomu príde v najbližšom čase.
V Petrovci je galéria, ktorá nesie meno Zuzky Medveďovej, aj park s jej bustou. Ale Ulica generála Štefánika je miesto, kde sa pohybovala, kde mala svoje korene a kde tvorila. Je veľmi smutné, že práve toto miesto, vzdialené iba dvesto – tristo metrov od galérie a parku, nie je zahrnuté do programu múzea, ani turistických organizácií ako významné, autentické, príjemné a vzácne miesto kultúrnej histórie v Báčskom Petrovci. Ďalšou skutočnosťou je, že mostík udržiavajú pri živote iba susedia žijúci v jeho okolí, bez akejkoľvek podpory zo strany inštitúcií. Ale s dobrou vôľou aj toto sa dá zmeniť…