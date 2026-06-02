Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a Dňa Predškolskej ustanovizne Kolibrík sa včera v športovej hale v Crepaji uskutočnil karneval. Podujatie sa pre nepriaznivé počasie presunulo do interiéru, no napriek tomu prilákalo približne 500 detí.
Na karnevale vystúpili deti z 23 výchovných skupín zo všetkých pracovných jednotiek PU Kolibrík v Kovačici, Padine, Debeljači, Crepaji, Idvore, Samoši a Uzdine. Deti defilovali v pestrých maskách a predviedli program, ktorý pripravovali počas uplynulých mesiacov. Po oficiálnej časti nasledoval zábavný program s animátormi.
Pod organizáciu podujatia sa podpisuje Obec Kovačica v spolupráci s Turistickou organizáciou Obce Kovačica.